L'«éco-​​fasciste» condamné à une peine avec sursis

Le tribunal de district de Nacka, en Suède, a condamné ce jeudi le Suédois de 19 ans qui avait été arrêté à Strassen, le 23 février dernier à une peine avec sursis pour incendie criminel. C'est ce qu'indique le journal suédois Aftonbladet. Le tribunal a estimé qu'il était prouvé que le jeune homme, alors âgé de 17 ans, et son complice avaient mis le feu à la grange d'une ferme de visons à Sölvesborg, en octobre 2019. Les deux jeunes feraient partie d'une organisation éco-fasciste et d'un groupe néonazi. Ils se sont rencontrés il y a plusieurs années par l'intermédiaire d'un ami commun à Strassen, selon la justice suédoise.

Une enquête au Luxembourg

Le tribunal est donc plus clément que le procureur, qui avait exigé une peine de prison de plus d'un an lors du procès. Les juges ont justifié la condamnation avec sursis en faisant valoir que les deux hommes étaient mineurs au moment des faits. Ils devront payer des dommages et intérêts s'élevant à environ 13 000 euros (132 000 couronnes suédoises).

À noter que le Suédois arrêté à Strassen risque également une peine au Luxembourg sur la base des investigations qui ont conduit à son arrestation en février 2020. Des matériaux pour la construction de bombes avaient ainsi été saisis. Un porte-parole du parquet avait confirmé à L'essentiel à la mi-janvier que l'enquête se poursuivait.

(hoc/L'essentiel)