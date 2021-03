«Mon café a juste un goût d'eau chaude»

«Je laisse cramer les pizzas, le café a le goût d'eau chaude et je ne distingue plus une mousse à la banane d'une au chocolat». Christelle, 46 ans, a eu le Covid il y a trois mois et demi et depuis, son goût et son odorat sont altérés. Difficile au quotidien, surtout pour une employée du service de restauration Eurest, chez Cargolux. Souvent ses collègues l'aident.

Ce symptôme est apparu trois jours après son infection, consécutive à celle de son fils. Lui a retrouvé goût et odorat en quinze jours, elle attend toujours. Outre une perte de poids, elle confond parfois un goût réel et son souvenir. «Je reconnais le sucré, le salé, l'amer, mais pas plus», dit-elle. D'autres ont l'impression «de manger du carton». Selon les Dr Eugène Panosetti et Claire Waldbillig, ORL, intervenus lors d'un webinaire du CHL, l'anosmie (trouble de l'odorat) apparaît, selon les études, dans 47 à 88 % des cas. Souvent chez des jeunes avec des formes légères de Covid. Des troubles du goût (agueusie) y seraient associés dans 85 % des cas. Mais 90 % des patients retrouvent l'odorat en moins de quinze jours. Même si parfois, des troubles persistent «après cinq à six mois», admet le Dr Waldbillig.

Un avis ORL ne s'impose pas avant deux mois, mais on peut, après deux semaines, rééduquer son odorat. «Cinq minutes deux fois par jour, au moins douze semaines», note le Dr Panosetti. «Que les gens gardent espoir, la récupération peut mettre 24 mois», ajoute-t-il. L'idée: «Sentir des flacons d'épices ou d'huiles essentielles (rose, lavande, citron, café, clou de girofle). Cinq fois un flacon puis, après 30 secondes, le suivant en mémorisant ce que l'on sent».

Perte de l’Odorat et du Goût par COVID-19 - Dr Panosetti & Dr Waldbillig - ORL from CHL Luxembourg on Vimeo.

(Nicolas Martin/L'essentiel )