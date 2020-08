Le retour de l'étranger, première source d'infection

Le «testing» de masse induit forcément plus de cas positifs identifiés. Imparable, l'argument a été largement partagé par les autorités luxembourgeoises pour expliquer le nombre relativement important de contaminations répertoriées depuis le début de l'été. Au point d'amener certains voisins européens à «blacklister» les résidents du Grand-Duché.

Fort heureusement, la situation évolue et la dynamique semble plus favorable au Luxembourg. Illustration en Allemagne: «La ministre de la Santé Paulette Lenert se félicite de la décision du gouvernement fédéral allemand de ne plus considérer le Grand-Duché comme région à risque», indique le ministère de la Santé. Du 10 au 16 août, 249 nouvelles contaminations ont été répertoriées au Luxembourg, soit 30% de moins que la semaine précédente. Même diminution du côté des quarantaines (1 073, -20%), des isolements (763, -31%) et des personnes contactées dans le cadre du «tracing» (1 779, -27%).

«Le ministère de la Santé réitère son appel aux voyageurs »

D’aucuns y verront, à juste titre, l'effet vacances. Moins de personnes dans le pays, c'est aussi moins de contaminations. Mais une donnée en particulier interpelle. Si l'âge moyen des personnes infectées ne varie pas (35 ans), 63 des 249 nouvelles contaminations sont liées à un voyage à l'étranger, soit plus d'un quart des personnes infectées. «On constate en effet que la proportion de cas de retour de vacances augmente sensiblement, indique le ministère de la Santé. Dans ce contexte, le ministère réitère son appel aux voyageurs de respecter les gestes barrière et d’adopter un comportement responsable lors de leurs vacances et de se faire tester au retour, s’ils ont eu des contacts à risque».

Le retour de voyage est d'ailleurs le premier contexte d'infection devant les contaminations intrafamiliale (52, soit 21%). Les fameuses fête de famille et entre amis pointées du doigt en juin et juillet ne représentent plus «que» 5% des contaminations (12 cas). De quoi sérieusement remettre en cause le placement en liste noire du Grand-Duché...

(Thomas Holzer/L'essentiel)