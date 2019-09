Ils ont rallié Mersch à la capitale... à vélo!

Les cyclistes s'étaient donné rendez-vous mardi, dès 6h45, devant la gare de Mersch, pour l'opération Mam Vëlo vu Miersch an d'Stad, proposée par la Lëtzebuerger Vëlos-Initiativ (LVI) dans le cadre de la Semaine de la mobilité. Le jour n'était pas encore tout à fait levé qu'une trentaine d'utilisateurs de deux-roues s'amassaient non loin des quais. La plupart des participants portaient des vêtements adaptés, avec des gilets jaunes ou orange, et les vélos étaient souvent équipés de lumières. La sécurité avant tout.

Dans une ambiance bon enfant, les cyclistes, certains étant équipés d'engins à assistance électrique, ont pris la direction de la capitale, sur un rythme tranquille via des pistes cyclables à travers la campagne. Quelques arrêts ont été effectués, notamment au moment où d'autres volontaires ont rejoint la petite troupe. Les cyclistes discutaient tout en roulant, sans oublier de signaler régulièrement les dangers du parcours (poteau, rétrécissement, objet au sol, joggeur dans le sens opposé...).

Certains sont des habitués de la petite reine, mais d'autres, comme Christiane, avouent «tenter exceptionnellement de faire le trajet à bicyclette». La sortie, qu'elle effectue sur une journée de congé, est pour elle «l'occasion de découvrir le parcours». Elle avoue ne pas oser aller jusque dans la capitale à vélo, à cause des dangers de la circulation. «Le but de l'opération est notamment d'inciter tout le monde à prendre le vélo, on veut leur montrer que c'est possible et que des pistes cyclables existent», indique Monique Goldschmidt, présidente de la LVI.

Pour Mike, l'intérêt est également de «faire une activité bonne pour la santé». L'idée est aussi de «montrer aux autorités les défauts du parcours, avec des pistes manquantes à certains endroits, reprend Monique Goldschmidt. Mais cela s'est bien amélioré ces dernières années». À l'arrivée, Camille a rappelé que la piste cyclable restait «problématique, alors qu'elle est vitale puisque c'est le portail vers le nord du pays». Le groupe de cyclistes a dû emprunter des voies partagées avec les voitures du côté de Walferdange et de Dommeldange.

Patrick Goldschmidt, échevin de Luxembourg à la mobilité, qui a accueilli les cyclistes à l'arrivée, a expliqué que le nombre de pistes cyclables augmentaient de manière continuelle. Tout le monde est bien arrivé au Knuedler, au terme d'une promenade de 19 km réalisée en environ 1h30, qui s'est terminée par l'ascenseur du Pfaffenthal. Les cyclistes ont été reçus à la mairie avec du café, des jus de fruit et des croissants. Rien de tel pour bien débuter une journée de travail, après un trajet à vélo.

(Joseph Gaulier/L'essentiel)