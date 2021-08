Revenir au bureau à temps plein? «Je démissionne»

Les Premiers ministres luxembourgeois et belge doivent évoquer ce mardi à Luxembourg les accords fiscaux entre les deux pays en lien avec le télétravail, qui courent jusqu’au 30 septembre. Et si, situation sanitaire toujours délicate oblige, un retour massif au présentiel n’est pas (encore) à l’ordre du jour, beaucoup de frontaliers belges du secteur tertiaire appréhendent un potentiel renversement de la donne.

À l’image de Jacqueline, 55 ans, employée dans une grande banque de la Place, présente au bureau une semaine sur deux. «Le télétravail, c’est top. J’y ai trouvé une certaine normalité. J’appréhende surtout la fatigue liée aux trajets quotidiens». Un point de vue que nuance Geoffrey, 38 ans, cadre à l’European Fund Administration: «Le trajet permet aussi une coupure, qui est moins nette lorsqu’on travaille à domicile. Globalement, je suis pour un retour en présentiel, pour une question de qualité du travail et aussi pour mon bien-être.»

«Un retour sur site rognerait sérieusement la qualité de vie»

Son collègue, Christophe, 36 ans, qui fonctionne à 100% en télétravail, ne partage pas le même avis. «Le télétravail est pour moi une magnifique expérience, où je peux partager énormément de choses et de moments avec mes enfants de 7 et 9 ans. Ce serait très compliqué pour moi de devoir reprendre en présentiel, car j’ai découvert autre chose et j’ai trouvé un nouvel équilibre et une tout autre organisation. Maintenant, je suis bien conscient que tout cela est provisoire.»

Le son de cloche se révèle identique chez Pascal, 53 ans, cadre dans un institut de recherche scientifique et présent un jour par semaine sur son lieu de travail. «Je n’accepterai pas un retour sur site, car cela rognerait sérieusement la qualité de vie, que ce soit la perte de temps dans les trajets ou pour la pratique des loisirs et des hobbies». Et le quinquagénaire d’appuyer: «Un membre de mon équipe va même jusqu’à dire que "s’il faut reprendre à temps plein, je démissionne"».

«Les gens ont un rythme de vie qu'ils ne veulent plus quitter»

Un retour en présentiel à 100% qui n’est, de toute façon, pas toujours concevable, eu égard à la taille des locaux. «Chez nous, avec les règles de distanciation, ce sera impossible d'être 100% du staff en présentiel, à cause de la superficie disponible dans le bâtiment», note Thomas, responsable dans une banque. «Les gens ont maintenant un rythme de vie qu'ils ne veulent plus quitter», constate-t-il par ailleurs.

Si changement il devait y avoir, tous nous ont confirmé qu’en aucun cas il n’interviendrait avant le 1er octobre au plus tôt. Plus que jamais la clé réside dans l’évolution de la situation sanitaire dans les prochaines semaines, voire d’ici la fin de l’année.

(L'essentiel/Jean-François Colin)