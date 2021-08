La police attend au feu rouge? Tant pis, il la double

Quand on attend patiemment que le feu rouge passe au vert, on ne s'attend pas à voir débouler à côté de soi une autre voiture. Encore moins quand on est une patrouille de police. Et pourtant, vers 3h dans la nuit de samedi à dimanche, c'est bien ce qui s'est produit rue du Laboratoire, dans la capitale.

Un homme ivre, donc pas totalement en possession de ses moyens, n'a fait ni attention à la voiture de police, ni à la couleur du feu tricolore. Encore moins aux autres dangers potentiels au carrefour. Il a doublé la patrouille et a continué son chemin. Heureusement, il n'a percuté aucun autre véhicule et les forces de l'ordre ont pu l'intercepter rapidement.

Son permis de conduire lui a été retiré.

