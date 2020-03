Carole Dieschbourg cible de haineux sur Facebook

La ministre de l'Environnement, Carole Dieschbourg, a transmis au parquet des postes Facebook qui appellent à la fusiller. C'est ce qu'elle annonce ce mercredi sur sa page Facebook en publiant des captures d'écran de ces commentaires haineux incitant à la violence. Depuis que son ministère étudie la possibilité d'organiser une chasse administrative aux mouflons de la région d'Echternach, Carole Dieschbourg est devenue la victime de tels commentaires.

La ministre estime qu'il est possible d'avoir des opinions différentes, mais qu'elle ne pouvait tolérer que, «dans le cadre d'un débat mené sur la base de fausses informations, l'on appelle à la violence». Elle fait également remarquer qu'un parti politique désormais bien établi a soutenu ces appels à la violence. En effet, la circonscription Sud du Parti pirate a approuvé un de ces commentaires.

La ministre poursuit en lançant un appel pour une culture de la discussion saine «sans menaces et sans dérapages». Actuellement, le ministère est toujours en train d'étudier des pistes alternatives à une vaste chasse administrative, mais selon les informations de RTL citant le ministère, il serait difficile de trouver une autre solution.

Le parti Pirate, de son côté, répond via communiqué et souligne qu'il prend ses distances par rapport aux commentaires haineux et assure qu'il veille régulièrement aux commentaires des utilisateurs de la page Facebook des Pirates. En revanche, le parti refuse d'admettre que le débat sur les mouflons repose sur de mauvaises informations et renvoie aux nombreuses questions parlementaires posées sur le sujet par les députés pirates.

