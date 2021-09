Kersch ne sera ni tête de liste ni ministre en 2023

Les prochaines élections législatives sont prévues le 11 juin 2023 et l'actuel vice-Premier ministre, ministre du Travail et de l'Emploi et de l'Économie sociale et solidaire, ministre des Sports, Dan Kersch (LSAP), n'y sera pas tête de liste. Il l'a annoncé ce lundi matin lors d'une interview chez nos confrères de RTL. En outre, il ne sera pas tête de liste des socialistes.

Dan Kersch a pris sa décision il y a quelques jours et l'a annoncé au LSAP. En revanche, il ne sait pas encore s'il sera simple candidat au scrutin de 2023 et s'il terminera la législature actuelle au gouvernement. Le vice-Premier ministre affirme que sa priorité est désormais que le pays sorte la tête haute de la crise du Covid. Quant au LSAP, son objectif serait de remporter les élections et de nommer, pour la première fois, un Premier ministre socialiste.

(L'essentiel)