Que faire ce week-​​end au Luxembourg?

Salon S'informer sur les chiens au Dog Show

L'International Dog Show se déroule ce samedi et ce dimanche, à Luxexpo The Box, de 10h à 18h. Les futurs acquéreurs de chiens auront l'opportunité de prendre contact avec les éleveurs et de se renseigner ainsi sur les races, qui seront toutes présentes. «La première chose à prendre un compte est qu'un chien est un animal social, rappelle Raymond Jung, président de la Fédération cynologique luxembourgeoise (FLC). Il est fait pour vivre au sein d'une meute, il ne faut donc pas le laisser seul une journée entière».

Festival Les passionnés de voitures anciennes à l'honneur

Ce samedi et ce dimanche, les membres du club, tous passionnés de voitures anciennes, monteront à bord de leurs plus belles cylindrées pour se rendre à Lasauvage, à l'occasion de l'History Vehicles, un grand festival vintage dédié à l’automobile. La localité du Sud aura pris un petit air à l’ancienne avec la reconstitution d’une station-service des années 50, des pin-up, un barbier, etc. Entre les food truck, les baptêmes en voiture, le convoi de la Fédération luxembourgeoise des Oldtimers pour le Télévie, une expo photo dans l’église désacralisée, il y aura de quoi s’occuper.

Marché De la mode à l'apéro

Ce vendredi, dès 17h30, une bande de copines férues de mode s’installeront aux abords du Ratelach, bar de la Kultufabrik, à Esch-sur-Alzette. C’est le Vide Commode & Aperobe de la Kufa qui est de retour pour une troisième édition. Les fashionistas proposeront des vêtements, chaussures et accessoires à petits prix. Des créations et des surprises seront également au rendez-vous. Le Ratelach fera son happy hour, de 17h30 à 19h, et de la petite restauration est disponible. Le set musical sera assuré toute la soirée par la djette Miss Sappho.

Exposition Le Grund comme galerie d'art

Ce dimanche, le quartier du Grund à Luxembourg servira à nouveau de très joli écrin à une exposition d’art à ciel ouvert. Ce sera l’avant dernière édition Konscht am Gronn pour la saison. Les artistes feront découvrir et mettront à la vente leurs sculptures, photographies, peintures, etc.

Festival S'accorder une dernière danse à Erpeldange

Le Last Summer Dance Festival invite ceux qui déplorent l'arrivée de la fin de l'été à une dernière danse estivale, ce samedi et ce dimanche, dans le parc du château d'Erpeldange-sur-Sûre. Outre une riche programmation musicale, une panoplie d'ateliers seront également à découvrir.

Course Des obstacles géants au lac d'Echternach

Air games, une course de 5 km parsemée d’obstacles gonflables géants débarque au Luxembourg. Elle se déroulera au lac d’Echternach ce dimanche, à 8h30. Le ticket est vendu sur place au prix de 60 euros. Pour participer, il faut avoir au moins 12 ans.

Patrimoine Le Palais grand-ducal est à visiter

Il reste encore des créneaux pour les visites guidées du Palais grand-ducal qui se poursuivent ce week-end et jusqu'à jeudi. Les tickets sont en vente sur luxembourg-city.com ou directement au Luxembourg City Tourist Office.

Brocante Les chineurs ont rendez-vous à Rodemack

Chineurs, collectionneurs et badauds ont rendez-vous dimanche, entre 9h et 17 h, dans les ruelles du village médiéval de Rodemack (Moselle) pour la 23e foire à la brocante. Plus de 120 exposants de la Grande Région seront présents.

(L'essentiel)