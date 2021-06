Encore une alerte aux orages pour la nuit prochaine

MeteoLux a émis une nouvelle alerte aux orages. Tout le pays est placé en vigilance jaune de ce lundi, 20h, à mardi, 1h du matin. D'après le météorologue du Findel, des orages pourraient «localement engendrer des cumuls de pluie importants et des rafales de vent».

Soyez vigilants, donc. D'autant que d'autres orages pourraient survenir mardi après-midi. La journée sera d'ailleurs marquée par quelques averses de pluie et des températures en baisse ne dépassant pas les 22°C. Idem mercredi après-midi: orages, pluie et soleil devraient se mélanger dans le ciel luxembourgeois et le mercure doit tomber entre 16 et 18°C, avant de rebondir pour arriver à un week-end plus doux et sec.

Les orages ne devraient pas sévir qu'au Luxembourg: presque tout le territoire français, dont nos voisins de Moselle et Meurthe-et-Moselle, sont aussi placés en vigilance jaune. Les départements de l'Alsace sont même en alerte orange jusqu'à mardi matin, 6h, affirme Météo France. Idem pour toute la Belgique, placée en vigilance jaune jusqu'à mercredi, 2h du matin.

