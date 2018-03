Ces trois nouvelles filières arrivent au lycée

Un avant-projet de loi prévoyant la mise en place de nouvelles filières dans l'enseignement secondaire général (ex-technique) a été présenté mercredi aux députés de la commission de l’Éducation nationale. Trois nouvelles voies d'apprentissage vont ainsi voir le jour. Au Lycée hôtelier de Diekirch, les élèves qui le souhaitent pourront s'inscrire dès la 4e dans une classe de «gestion de l'hospitalité». Du côté du Lycée Josy-Barthel de Mamer, c'est une section «Architecture, design et environnement» qui va voir le jour.

Enfin le Lycée technique d'Ettelbruck proposera une filière «Sciences environnementales», à partir de la classe de 2e.

«Toutes ces évolutions correspondent aux besoins de qualifications entreprises des secteurs concernés», explique Lex Delles, député DP et président de la commission, qui espère une mise en place pour la prochaine rentrée.

Examens de fin d'études réformés dans le technique

D'autres aménagements sont prévus pour le technique avec, comme dans le classique, une réduction du nombre d'épreuves lors des examens de fin d'études. À la fin de leur dernière année, les lycéens ne passeront plus que six examens écrits au lieu de sept ou huit actuellement. Le nombre d'épreuves orales est fixé à deux. Les apprentissages et projets personnels des lycéens (ex: diplômes de premiers secours) seront, par ailleurs, annexés au diplôme.

Les cours de langues évoluent aussi, avec la création d'un cours avancé et d'un cours de base, ce qui permet de répartir les élèves selon leur niveau, et donc de favoriser l'apprentissage.

(th/L'essentiel)