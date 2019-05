Les fabricants de trousse ont fait un carton

Le programme My First Enterprise (MFE) existe depuis deux ans maintenant. Créé par l'ASBL Jonk Entrepreneuren, il a permis cette année à 220 élèves âgés de 15 et 16 ans de s'initier au monde de l’entrepreneuriat. L'idée est simple. Pendant dix semaines, ces groupes de trois à quatre lycéens disposant d’un capital de départ de 40 euros, essaient de le faire fructifier à travers une activité d’achat-vente de produits, un service offert ou bien une activité de production. Chaque groupe détaille ses activités respectives réalisées dans un livre de caisse ainsi qu’une fiche de stock. Comme en vrai.

Et à ce petit jeu, qui n'en est pas un, ce sont finalement les Mäppchen Makers (comprenez les fabricants de trousses) qui ont remporté la finale. Ils ont été récompensés ce mercredi soir à l'issue d'une finale, où 16 équipes étaient représentées. Pour Giulia, Iris, Christina et Sammy, c'est l'aboutissement d'un long apprentissage. «Avec 40 euros, nous sommes parvenus à fabriquer deux trousses au début. Puis les ventes nous ont permis d'en faire plus. On en a vendu 33 pour finir», résument les quatre élèves de 4e du Lycée Aline-Mayrisch, à Luxembourg. «Au début, nous avions des difficultés à coudre avec la machine», se souvient Sammy avec le sourire.

Finalement, cette première entreprise étant une réussite, ils y ont pris goût. Ils ont bien l'intention de continuer l'aventure.

(Patrick Théry/L'essentiel)