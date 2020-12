Meisch explique les mesures pour l'école

Après les vacances de Noël, les élèves resteront à la maison une semaine de plus et suivront alors un enseignement à distance. Cette décision fait partie des nouvelles mesures annoncées lundi par Paulette Lenert et Xavier Bettel. Le ministre de l'Éducation nationale Claude Meisch doit apporter ce mardi des précisions sur l'ajustement des mesures applicables dans le secteur de l'éducation. Vous pourrez le suivre en direct vidéo, avec une interprétation en simultanée vers le français, sur notre site Internet à partir de 10h30.

10h55

Le ministre ne recommande pas aux parents de rester à l'étranger avec les enfants. C'est possible, mais même au bout du monde il faudra se connecter à l'enseignement à distance et la participation sera obligatoire. «Ce n'est pas une semaine de vacances». D'ailleurs Claude Meisch rappelle que se faire tester au retour de vacances à l'étranger est crucial.

10h53

Le nombre de cas positifs au coronavirus augmente avec l'âge, dit Claude Meisch. De nouvelles analyses vont être effectuées pour les six dernières semaines.

10h51

Au tour des questions de la presse. Il n'y aura pas de tests lundi, il y aura plus de flexibilité pour leur organisation dans les lycées. Ce qui était prévu la semaine du 4 pourra être fait la semaine suivante.

10h50

«À côté des cadeaux, je pense qu'il y a le souhait d'une vie normale. Ça vaut pour les jeunes et pour les autres», estime Claude Meisch en présentant des vœux, et «surtout la santé».

10h49

«Ce sont des congés que nous méritons, au bout d'une année extraordinaire au niveau scolaire. Tout le monde veut un peu de repos. Il faut se prendre du temps pour soi-même, pour se souvenir de ce qui nous a renforcés et oublier ce qui a été moins bien. Il faudra le faire aussi pour les jeunes et les enfants».

10h48

Le ministre dit avoir passé des heures à discuter des problèmes avec les enseignants et responsables d'écoles. Ce qui revient le plus souvent c'est à quel point il est difficile, mais important, de garder les écoles ouvertes. «Merci pour l'engagement, merci pour la compréhension».

10h45

Les vacances de Noël ne sont pas des congés comme d'habitude. On ne peut pas voir ses amis, sa famille, partir à l'étranger. «C'est lourd pour les jeunes, pour les enfants... Nous avons mis ne place une helpline 8003 93 93. Nous savons que Noël dans ces conditions est difficile à supporter. Il est importer de soutenir ceux qui en ont besoin». La ligne pédagogique au 8003 90 90 peut aussi être utilisée «si on se sent dépassé par ce qu'il faut faire, quand on est parents, si on n'arrive pas à joindre l'enseignant».

10h44

Dans les maisons relais et les écoles, la répartition des enfants par groupe sera revue. «On veut utiliser aussi les masques FFP2 pour protéger éducateurs et enfants. J'attends un avis» sur le sujet, dit le ministre.

10h44

Mais le virus continuera à circuler. Et l'aération des salles de classe reste importante et il faudra ouvrir les fenêtres, même si les températures sont désagréables. Des détecteurs de carbone seront livrés en janvier pour rappeler qu'il faut faire entrer de l'air frais dans les salles.

10h43

En vue le 10 janvier, quand tout doit rouvrir, les jeunes de 4 à 19 ans recevront une invitation pour se faire tester, ainsi que les adultes du système éducatif. «Il est important de vite prendre un rendez-vous» pour «donner un meilleur départ aux écoles et maisons relais» à la réouverture.

10h42

Scouts et autres activités sont aussi suspendus, pour réduire au maximum les contacts et donc la propagation le virus.

10h42

Le 28 décembre, crèches et maisons relais vont fermer. Les parents qui ne peuvent pas faire garder leurs enfants peuvent utiliser le congé spécial pour les enfants de moins de 13 ans. Le formulaire est en ligne.

10h40

Dans les formations pour adultes, tout passera par le virtuel aussi, ainsi que dans l'enseignement musical. «Il y aura uniquement de l'enseignement à distance pendant la première semaine de janvier».

10h39

Pour les élèves de première, les matières seront approfondies et les retards comblés. «Nous souhaitons leur donner toutes les chances de réussir leur année».

10h38

«Nous avons confiance en nos enseignants qui trouveront le meilleur moyen de garder le contact avec les élèves».

10h37

Au lycée, il y aura des cours en streaming pour chaque heure. Les tests de la première semaine de janvier seront retardés.

10h36

Du 4 au 8 janvier, les élèves du fondamental travailleront à distance pour réviser les matières du premier trimestre. Des séances vidéos seront aussi organisées. Il s'agira surtout de révisions et d'exercices, plutôt que de nouveaux apprentissages.

10h34

Du coup, «il faut encore faire un effort considérable, et l'éducation participe» dit Claude Meisch. «Pendant une semaine, il y aura de l'enseignement à distance et les structures d'accueil seront fermées deux semaines».

10h33

«Les semaines à venir vont toujours êtres dures», affirme Claude Meisch. «Ce sera un défi considérable».

10h32

Le nombre de nouvelles infections est «très élevé» dans le pays et dans les écoles. Le tracing est à ses limites. «Il est difficile d'organiser le tout».

10h31

C'est parti! Le ministre souligne «l'effort collectif considérable dans l'intérêt des enfants» pour «laisser le moins de place au virus et donner le plus de place à l'éducation».

10h20

Bonjour et bienvenue dans notre direct! Le ministre de l'Éducation nationale Claude Meisch est attendu à 10h30 pour nous expliquer ce qui va changer dans le système éducatif après les vacances de Noël.

(L'essentiel)