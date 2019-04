Bettel veut renforcer les liens avec le Mexique

L’objectif de la visite officielle de Xavier Bettel au Mexique, lundi et mardi, était de «renforcer les relations bilatérales entre les deux pays», comme l’a indiqué le gouvernement mardi soir. Le Premier ministre luxembourgeois a été accueilli par le nouveau président mexicain Andrés Manuel Lopez Obrador, en fonction depuis le 1er décembre.

Les deux dirigeants ont insisté sur leur volonté de nouer de nouvelles coopérations. Cette visite, la première pour un chef de gouvernement du Grand-Duché depuis Pierre Werner en 1980, avait une tonalité économique. Xavier Bettel était notamment accompagné de Nicolas Mackel, CEO de Luxembourg for finance, et d’Anouk Agnes, directrice adjointe de l’Association luxembourgeoise des fonds d’investissement.

Bettel et Lopez Obrador ont «échangé sur l’actualité européenne et internationale», indique le gouvernement luxembourgeois, sans plus de précision. Les aléas du Brexit et le nouvel accord entre l’UE et le Mexique, qui attend encore d’être ratifié, ont probablement figuré au menu des discussions. Un accord commercial exemptant de droits de douane la quasi-totalité des échanges et simplifiant les procédures douanières avait été conclu le 21 avril dernier.

