Les résidents sont plus heureux qu'il y a 5 ans

En 2018, le niveau de satisfaction des Européens et des Luxembourgeois était supérieur à celui d'il y a encore cinq ans. C'est ce que révèlent les résultats d'une étude d'Eurostat. En exprimant leur degré de satisfaction sur une échelle de zéro «pas du tout satisfait» à dix («entièrement satisfait»), les citoyens européens âgés de 16 ans et plus ont obtenu une valeur moyenne de 7,3. Cela représente 0,3 point de plus que par rapport à 2013. Si cette valeur a grimpé au Luxembourg (+0,1 point), en Allemagne (+0,2 pt) et en France (+0,2 pt), elle demeure cependant inchangée en Belgique (7,6).

Les plus satisfaits sont les Finnois (8,1), suivis par les Autrichiens (8,0), les Danois, les Polonais et les Suédois (7,8 respectivement). En bas de l'échelle, on retrouve les Bulgares, avec une valeur de 5,4 points.

Moins satisfaits dans les relations personnelles

En Finlande, au Danemark et en Suède, on semble plutôt satisfait de sa situation financière (7,6 points). Avec une valeur de 6,9, le Luxembourg se classe au-dessus de la moyenne européenne de 6,5. De manière générale, le niveau de satisfaction quant à la situation financière a augmenté de manière considérable (+0,5 point). Mais là encore, la Bulgarie se situe en bas de l'échelle (4,3).

Il en va de même pour la satisfaction dans les relations personnelles. Alors que la moyenne européenne se situait à 7,9 points en 2018, la Bulgarie n'affichait que 6,6 points. Maltais, Autrichiens et Slovènes font partie des plus satisfaits dans ce domaine (8,6 points), contrairement aux Luxembourgeois, dont le niveau de satisfaction dans les relations personnelles a baissé, passant de 8,0 il y a cinq ans, à 7,8, l'année dernière.

Graphiques: Eurostat

