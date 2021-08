Bettel rayonne aux côtés de Michel et de Blair

Le Premier ministre Xavier Bettel se porte bien. Le teint hâlé, et en compagnie de son mari Gauthier, il a posté, ce vendredi 13 août en début d'après-midi, une belle petite photo sur les réseaux sociaux. Mais pas avec n'importe qui...

Sur Twitter, sur Instagram et sur LinkedIn, il a écrit, en anglais et de sa plume (caractérisée par ses intiales XB): «Ce fut un grand plaisir de passer de bons moments avec ces amis toujours pleins d'enthousiasme. Merci et au plaisir de vous revoir à nouveau bientôt».

Très bien entouré, Xavier Bettel était en effet en compagnie de personnalités politiques et non des moindres. Avec Charles Michel, à sa droite, Premier ministre libéral de Belgique de 2014 à 2019 et actuel Président du Conseil européen, et sa compagne Amélie Derbaudrenghien, on peut également y distinguer, à sa gauche, Tony Blair, Premier ministre travailliste du Royaume-Uni pendant dix ans de 1997 à 2007, lui aussi accompagné de son épouse Cherie Blair.

(fl/L'essentiel )