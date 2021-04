Animaux en danger: «Tes ordures me rendent malade»

Face à l'engouement pour les randonnées nature créé par la crise sanitaire, la campagne de sensibilisation «Däin Offall mécht mech doudkrank - gehei näischt an d'Nature» (Tes ordures me rendent malade - ne jette rien dans la nature) a été reconduite mardi, par les ministères de l'Agriculture et de l'Environnement.

Des kilos de déchets au kilomètre



Une étude sur le littering au Luxembourg sera réalisée fin 2021-mi 2022. Selon les dernières données disponibles qui datent de 2015, 103 kg de déchets par km sont collectés en moyenne le long des routes nationales et 216 kg/km le long des autoroutes. Les déchets plastiques représentent environ 29% du volume total.

Des canettes en métal, bouteilles en verre, déchets plastiques, jetés dans la nature, peuvent se retrouver dans les zones de pâturage et le fourrage du bétail, en plus d'endommager les engins agricoles. «En cas d'ingestion, cela peut causer des inflammations, perforer l'estomac, endommager les poumons ou le cœur, explique Jeff Schroeder, président du service jeunesse de la Centrale paysanne luxembourgeoise. On estime que 10% des animaux d'une ferme seront concernés au cours de leur vie».

Le parasite Nespora caninum, présent dans les déjections canines, risque de provoquer l'avortement des vaches en gestation et cela, peu importe le stade de gravidité.

Des panneaux pour sensibiliser le public

En ce début de printemps, 300 panneaux ont été érigés par les agriculteurs dans les champs de pâturage, le long des routes et des chemins pédestres. «Le but, c'est que les gens se rendent compte que jeter quelque chose dans la nature a un impact direct sur des êtres vivants, les animaux peuvent être malades à cause de ça. Et du coup, qu'il y ait moins de littering (ndlr: détritus)», ajoute Jeff Schroeder.

La ministre Déi Gréng de l'Environnement, Carole Dieschbourg, a rappelé mardi, que le fait de jeter un déchet dans la nature est illégal et passible d'une amende de 145 euros (250 quand il est jeté dans un cours d'eau).

(Marion Mellinger/L'essentiel)