Une centaine d'emplois à pourvoir aux CFL

À la recherche d'un emploi ou déjà en poste, les candidats étaient nombreux, ce lundi, devant le stand des CFL, qui organisait pour la première fois une campagne de recrutement sous la forme d'un «jobdating», à la gare de Luxembourg. Daniel, Luxembourgeois de 26 ans, arrive bientôt à la fin de son CDD et est venu ce lundi dans l'espoir de décrocher un emploi au sein des CFL. «C'est une grande entreprise d'État, j'imagine que le climat de travail est agréable et qu'il y a des possibilités de formation», explique t-il. Le jeune homme s'apprête à rencontrer un employé du département recrutement pour un entretien de 8 minutes proposé à tous les candidats.

Les «jobdating» se poursuivent toute la semaine dans plusieurs gares du pays. Samedi, les entretiens auront à nouveau lieu en gare de Luxembourg, dans un wagon et des employés des CFL feront découvrir leurs métiers au public. Toutes les infos sur www.jobdating-cfl.lu

De son côté, Anaïs, 40 ans, vit à Luxembourg et a travaillé dans le secteur de l'automobile. Informée par l'Adem, où elle est inscrite depuis deux semaines, elle est à la recherche d'un emploi depuis peu: «Je me suis dit pourquoi pas postuler aux CFL, c'est une grande société luxembourgeoise, y travailler serait une façon de s'intégrer encore plus, et peut-être d'apporter une expérience de terrain qu'ils n'ont pas», avance t-elle.

Des profils différents

Comme elle, de nombreux candidats se sont présentés pour passer un entretien auprès d'une quinzaine d'employés des CFL détachés pour l'occasion. «On a enregistré 85 inscriptions sur notre site mais il y a aussi beaucoup de personnes qui se sont présentées ici directement. On est agréablement surpris du nombre de candidats, d'autant plus que nous avons une bonne centaine de postes à pourvoir», souligne Stéphanie Marques, de l'équipe du département recrutement des CFL. «L'entreprise est en constante évolution, les infrastructures changent, avec notamment les nouvelles gares de Pfaffenthal et de Howald», poursuit-elle.

Les candidats, aux profils bien différents, ont en commun des motivations similaires: emploi sûr, stable, perspective d'évolution et de carrière au sein d'une grande entreprise d'État. «On sait que les CFL attirent les candidats pour ces raisons mais on veut aussi promouvoir les métiers propres aux CFL, c'est pour cela que nous organisons samedi prochain une découverte des métiers de conducteurs, d'agents...», précise Stéphanie Marques.

