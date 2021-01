Les commerçants sont fin prêts à revoir les clients

Ces derniers jours, les rideaux étaient encore baissés, à l'entrée des commerces non essentiels. Pourtant, dans certaines boutiques, la lumière était allumée et on s'activait pour préparer la reprise prévue ce lundi. «On prépare une promotion pour la réouverture le 11», explique Lizi, gérante du magasin de chaussures Witry-Rausch, à deux pas de la gare. «On remet tout en place pour accueillir les clients», dit-elle, en alignant les paires de bottines et souliers sur les rayons, où sont encore accrochées les pancartes «Joyeux Noël». Comme son collègue Paris, Lizi fait part de son soulagement. «Je suis contente de retourner au travail. C'était une décision du gouvernement, on ne pouvait rien y changer».

Un peu plus loin, l'ambiance est tout aussi affairée à Hema, une boutique de décorations et d'équipements de la maison. «On doit tout changer dans les rayons, tout réaménager, c'est du boulot», soupire Catherine. Et pour cause. La vente des produits dits «non essentiels» a été interdite à partir du 26 décembre. Et les magasins étaient donc fermés depuis Noël. «On avait encore toutes les décorations de Noël, on avait tout laissé en plan. On installe à présent les nouveaux produits», en prévision du retour des clients.

«On espère que ça fera du bien au moral des clients»

Ces derniers sont aussi attendus avec impatience par Johny et Alexandre, du magasin de street wear Urban Diamond. «On espère qu'ils vont revenir nombreux et que ça fera du bien à leur moral!», affirme Alexandre. La boutique a profité de la fermeture pour se réorganiser. «On fait une nouvelle mise en place, on a changé un peu la présentation», explique Johny, en mettant la dernière main aux modifications.

Les commerçants ont été informés du protocole sanitaire à appliquer dès la réouverture. «On a reçu un mail de l'Union des commerçants de la Ville de Luxembourg. Avec nos 80 m², on pourra avoir quatre ou cinq clients à la fois, s'ils respectent les distances et portent le masque», calcule le commerçant en ôtant le papier qu'il avait posé sur les présentoirs pour protéger les articles de la poussière. Une fois tout mis en place et les clients de retour, il sera temps de préparer les soldes. «C'est le 20, on y pensera d'ici là», sourit Alexandre.

