Un accident a causé 7 km de bouchons sur l'A6

Deux voies de circulation ont été bloquées sur l'A6 entre la croix de Cessange et la croix de Gasperich, suite à un accident survenu vers 16h et impliquant un camion et une voiture.

Selon l'ACL, vers 16h30, des bouchons s'étaient formés sur sept kilomètres en direction de Gasperich. L'accident a été dégagé vers 18h.

A6 entre diffuseur Strassen et intersection Gasperich bouchon, accident impliquant un poids lourd, deux voies bloquées, laissez... #ACL_A6 — ACL Trafic Info (@ACL_Info_FR) 24 avril 2018

(L'essentiel)