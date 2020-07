Un loup a-​​t-​​il été aperçu non loin de Dippach?

C'est un Mobile Reporter qui nous a donné l'alerte via notre page Facebook, lundi après-midi. Vidéo à l'appui, enregistrée le jeudi 9 juillet 2020, vers 22h20, rue des trois cantons à Bettange-sur-Mess, il se demandait s'il n'avait pas eu l'occasion de croiser la route d'un loup dans la commune de Dippach, au sud-ouest du Grand-Duché.

«Après avoir terminé mon service à la Goodyear, vers 22h, je rentrais chez moi quand j'ai aperçu quelque chose de bizarre», nous a indiqué Almir au téléphone. «J'ai flippé et j'ai rigolé nerveusement avant de prendre mon smartphone pour enregistrer cette séquence. J'ai alors suivi la trace de cet animal et j'ai immédiatement appelé la police. À ce moment-là, l'animal est rentré à l'intérieur d'une maison et je ne l'ai plus jamais revu».

Contacté ce mardi après-midi, Laurent Schley, directeur adjoint à l'Administration de la nature et des forêts, nous a très rapidement rassuré. D'autant plus qu'il avait déjà eu la chance de décortiquer attentivement cette même séquence, le vendredi 10 juillet. «Il s’agit d’un chien qui, effectivement, a beaucoup de ressemblance avec un loup, mais divers critères clochent. C'est donc bel et bien un chien»,a-t-il pu nous confirmer.

