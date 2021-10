Le Luxembourg au Conseil des droits de l’homme

Le Luxembourg a été élu pour la première fois au Conseil des droits de l’homme des Nations Unies, pour la période 2022-2024. Le ministre des Affaires étrangères et européennes Jean Asselborn s’est déplacé à New York afin de prendre part à l’élection de 18 nouveaux membres, dont les Etats-Unis, de retour après 4 ans d'absence ou encore l'Erythrée. Fondé en 2006, le Conseil est composé au total de 47 membres.

« Notre pays s’efforcera d’apporter une contribution utile aux travaux du Conseil des droits de l’homme, notamment dans nos quatre domaines prioritaires : l’appui à l’état de droit, à l’espace civique et aux défenseurs des droits humains et la lutte contre l’impunité, le développement durable et l’action climatique fondés sur les droits humains, l’égalité des genres et la lutte contre les discriminations, et la protection et la promotion des droits des enfants.» s'est exprimé Jean Asselborn à New York.

