Rouler en ville sera un enfer pendant 2 semaines

Le pont Buchler, le boulevard Joseph-II, l'avenue Victor-Hugo, le Rollingergrund... De nombreux chantiers vont venir perturber la circulation à Luxembourg-Ville, du 6 au 20 avril, à l'occasion des vacances de Pâques. Ils s'ajoutent d'ailleurs aux chantiers déjà existants, notamment avenue de la Liberté, route d'Esch (un enfer depuis quelques semaines!) et rue de Hollerich.

Pour commencer, on ne pourra rouler que sur une voie sur le boulevard Joseph-II, au niveau de l'intersection avec l'avenue Emile-Reuter, en raison de l'avancée des travaux du tram. La ville prévient: ces travaux peuvent «engendrer des ralentissements au niveau de la circulation». Qui plus est, ils «pourront engendrer des nuisances sonores». En outre, des retards de bus sont possibles sur les lignes 15, 17 et 33.

Limpertsberg et route de Thionville

Un peu plus loin, au Limpertsberg, c'est l'avenue Victor-Hugo qui sera en travaux. Elle sera barrée à toute circulation entre l'avenue Joseph-Sax et la rue Jean-Baptiste-Fresez. Cette dernière sera d'ailleurs également entièrement fermée. Les services de la capitale y effectuent des travaux de pose de réseaux d'utilité publique (canalisation, électricité etc.). L'arrêt Square André de la ligne de bus 2 sera supprimé pendant les travaux.

Du côté de la gare, c'est le pont Buchler qui est toujours en travaux. Sur la période à venir, la Ville de Luxembourg et les Ponts et Chaussées vont effectuer des travaux de canalisation, notamment, ce qui nécessitera la fermeture de la bretelle d'accès ouest de la Route de Thionville. Celle-ci permet d'aller du pont Buchler vers la Pénétrante Sud, en direction du rond-point Gluck. Elle sera fermée dès samedi, 6h du matin, jusqu'au samedi 20 avril, 18h. Une signalisation sera mise en place pour indiquer aux automobilistes par où passer.

Rollingergrund et rue Notre-Dame

Dans le Rollingergrund aussi des travaux auront lieu pendant la quinzaine à venir: l'avenue de la Faïencerie sera fermée à toute circulation entre la rue du Rollingergrund et la maison n°42 de l'avenue de la Faïencerie. Des feux tricolores provisoires seront installés rue de Rollingergrund, au coin avec l'avenue de la Faïencerie. Les motifs sont les mêmes qu'au Limpertsberg: la pose de réseaux d'utilité publique.

Enfin, en plein centre ville, c'est la rue Notre-Dame qui sera difficilement accessible à compter de ce samedi, pour environ deux mois. Le tronçon entre le boulevard Royal et la rue Aldringen sera fermé en raison de fouilles archéologiques. Les bus 19, 32 et City Shopping ne passeront plus par l'arrêt Hällepull, pendant quelque temps.

