L'horeca peut demander le chômage partiel

Le gouvernement a indiqué ce mardi matin que les entreprises du secteur horeca et de l'événementiel peuvent demander le chômage partiel de manière rétroactive pour les mois de décembre et janvier, pour compenser la fermeture à 23h décidée récemment. Les demandes peuvent être introduites via MyGuichet.lu jusqu'au 7 janvier.

Le gouvernement précise que les entreprises concernées doivent faire une demande séparée pour chacun des deux mois, une pour décembre, une pour janvier 2022. Et, du 8 au 15 janvier 2022, ces entreprises (cafés, restaurants, bars, cinémas, discothèques etc.) pourront effectuer leur demande de chômage partiel pour le mois de février.

Cette mesure est destinée à atténuer l'impact de la fermeture à 23h des secteurs horeca et de l'événementiel, entrée en vigueur la semaine dernière pour faire face aux incertitudes liées au variant Omicron, et anticiper un rebond encore plus fort de la pandémie. La mesure court, pour le moment, jusqu'au 28 février 2022.

(L'essentiel)