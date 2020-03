Les entreprises de nettoyage n'ont pas peur

Les mesures sanitaires engagées pour ralentir la propagation du coronavirus ont-elles un impact sur le travail des sociétés de nettoyage au Luxembourg? «Au Grand-Duché, notre degré d'exigence était déjà assez élevé par rapport aux autres pays européens et nous appelons simplement à une certaine vigilance», nous a affirmé d'emblée Angelo Rossi, directeur général de Dussmann, 4 281 employés au pays dont près de 3 000 personnes qui s'occupent du nettoyage. «Nous sommes présents dans le monde entier et notre situation, ici, est forcément plus calme qu'en Italie où nous employons 15 000 personnes. Là, c'est assez compliqué, car la peur est présente, même si aucun de nos employés n'est touché par la Covid-19».

Gérante de MP Nettoyage & Multiservice, Carla Sofia Pinto Meneses emploie quant à elle sept personnes dans sa société basée à Hobscheid. «On travaille essentiellement chez des privés ou on se charge des fins de chantier», précise-t-elle, «mais pour le moment, on se contente de ne plus serrer la main à nos clients. On nous demande parfois de désinfecter un peu plus, mais on n'est pas confronté à des inquiétudes démesurées. Et vu que l'on travaille avec des produits industriels, nos stocks sont bons et il n'y a pas de risque de pénurie au niveau des produits d'entretien. Notre personnel est expérimenté et nous réfléchissons comment s'adapter à l'évolution de la situation, quoi qu'il arrive».

«Confrontés à des infections tous les jours»

Le directeur général de Dussmann pointe quant à lui une autre difficulté. «Le vrai problème, c'est le comportement des gens», regrette Angelo Rossi. «On est ici face à un problème d'éducation. À quoi cela sert d'installer du gel désinfectant quelque part, si dans la même entreprise, certaines personnes ne prennent même pas la peine de se laver les mains après avoir été à la toilette. J'espère surtout que ce coronavirus va permettre à certains de se rappeler quelques notions d'hygiène de base. Respectons les consignes que l'on entend partout et lavons nous régulièrement les mains. Restons calmes et relativisons. Je me pose de vraies questions sur le tapage médiatique actuel. Il y a d'autres problèmes dans le monde dont on parle beaucoup moins. Nous devons tous faire des effort, certes, mais de là à fermer des stades de football, je ne comprends pas...».

Au Luxembourg, en particulier, comment réagissent les milliers d'employés de chez Dussmann face au Covid-19? «J'ai été très agréablement surpris, car ils n'ont pas peur du coronavirus», a souligné Angelo Rossi. «D'autres virus (Sras, H1N1,...) se sont développés par la passé et ils y ont été confrontés. Celles et ceux qui travaillent dans le milieu hospitalier, par exemple, doivent faire face, tous les jours, à de multiples infections. C'est leur quotidien tout au long de l'année et nous avons toujours pris beaucoup de précautions».

(Frédéric Lambert/L'essentiel)