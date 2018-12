Préparez vous à un Noël doux...mais pluvieux

Le père Noël peut d'ores et déjà ranger son traineau. Au grand regret de certains qui espéraient un brin de magie en cette période de fête, la neige ne sera pas au rendez-vous le soir du Réveillon. Et pour cause, les températures seront exceptionnellement douces avec des maximales de 6 à 8 degrés attendues, dans la lignée du dernier week-end avant Noël.

Le mercure flirtera ainsi avec les 10 degrés ce samedi, ainsi que dimanche. Le tout accompagné de pluie. Après un dimanche couvert et des précipitations continuent en fin de journée, le lundi 24 sera marqué par une pluie modérée qui faiblira toutefois au fil de la journée.

Pas de retour des éclaircies pour le 25 décembre, mais du brouillard et un ciel chargé. En revanche, les températures vont chuter avec des maximales comprises entre 1 et 3 degrés. Il faudra attendre le milieu de semaine pour voir le soleil repointer le bout de son nez...

(th/L'essentiel)