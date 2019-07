Deux sociétés déclarées en faillite à Pétange

Mir Bauen SARL et My Construct SARL, dirigées toutes les deux par Antonio Campos, à Pétange, sont en faillite. Les deux sociétés de construction employaient entre 25 et 30 salariés qui se retrouvent du jour au lendemain sans emploi.

Fin juin, L’essentiel avait écrit que la société Mir Bauen était occupée sur le chantier de la résidence Garo, à Rodange, et que ses salariés n’avaient pas été payés.

La société, via ses avocats, avait démenti. Il s’avère pourtant que les salariés, qui seront épaulés par l’OGBL, dans leurs démarches, n’ont en effet pas été rémunérés depuis juin.

(PaT/L'essentiel)