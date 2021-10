Des croix gammées sur des jeux pour enfants

Dimanche matin, des promeneurs ont découvert deux croix gammées taguées sur des structures de jeux pour enfants, dans le parc de Merl. «Elles étaient déjà là vers 10h30», indique une lectrice de L'essentiel. Difficile de dire à quel moment précis ces tags ont pu être réalisés, d'autant que, même s'il est facile de franchir la clôture, le parc est fermé la nuit.

Une étoile de David est également inscrite au sol. «Les services de la ville et la police m’ont confirmé que cela va être retiré au plus vite», ajoute cette témoin, lundi après-midi, indiquant que les inscriptions étaient toujours visibles. Contactée par L'essentiel, la police a confirmé avoir reçu «plusieurs signalements» depuis dimanche, et avoir enregistré une plainte de la Ville de Luxembourg, lundi matin.

Les services de la Ville, eux, ont simplement indiqué suivre cette affaire sans apporter davantage d'éléments pour l'instant.

(nc/L'essentiel)