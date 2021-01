Un incubateur de 350 m² pour le biomédical

«On connaît la santé par notre médecin et on ne sait pas ce qui se passe derrière. Ici, on est en amont, on développe les nouvelles thérapies, les nouveaux médicaments, les nouveaux tests... toutes les solutions qui vont aider la population», expose Jean-Paul Scheuren, CEO de la House of Biohealth, l’infrastructure dédiée à l’accueil des start-up spécialisées dans les biotechnologies installée à Esch-Belval.

Un premier incubateur exclusivement dédié aux technologies de la santé y sera opérationnel d’ici le printemps. Il offrira 350 m² d’espaces de laboratoires aménagés à une dizaine de start-up et spin-off, nationales et internationales, lors de leur démarrage. Elles seront issues de l’Uni, du LIH ou d’autres labos luxembourgeois, ou seront recrutées via le programme Fit4start.

«Quand on fait un aménagement de labos, les infrastructures sont lourdes, coûtent aussi cher que le bâtiment. Là, on peut rester quelques mois pour faire une recherche spécifique, cela permet aux start-up d’avoir une grosse flexibilité. C’est le chaînon manquant» dans le domaine de la recherche publique biomédicale, complète Jean-Paul Scheuren. 850 000 euros sont investis dans cette troisième et dernière extension de la House of Biohealth, a indiqué le ministère de l’Économie, qui soutient le projet public-privé via une garantie locative. L’extension achevée, jusqu’à 600 chercheurs pourront y être accueillis, sur 9 500 m² de laboratoires et 5 500 m² de bureaux.

(L'essentiel/Mathieu Vacon)