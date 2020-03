Pas de certificat pour les amoureux aux frontières?

Avec le développement de la pandémie de coronavirus et le renforcement des contrôles aux frontières du Luxembourg, depuis dimanche avec l'Allemagne, depuis lundi avec la France et depuis mardi avec la Belgique, on n'avait pas forcément pensé aux amoureux qui allaient soudainement être théoriquement séparés. Et pourtant, depuis ce mercredi matin, vous êtes nombreux à nous poser cette question: puis-je franchir la frontière pour aller voir mon compagnon ou ma compagne qui résident de l'autre côté?

"Ma compagne portugaise est chez elle à Luxembourg, car elle est de permanence au bureau cette semaine", nous précisait, ce mercredi, un frontalier belge domicilié à Arlon et désormais "confiné" en télétravail. "Est-ce que je risque de me faire arrêter en me rendant à son domicile en fin de journée?" Le son de cloche est identique chez un autre Belge domicilié au Luxembourg. "Pouvons-nous aller l'un chez l'autre en traversant la frontière?", nous demande-t-il. "Ma compagne française réside à Thionville et nous ne trouvons aucune indication à se sujet. Certains médias évoquent les gardes alternées dans un même pays, mais personne ne parle des couples transfrontaliers".

"Nous attendons des jours meilleurs"

Dans toutes les langues, en allemand et en français, les certificats à imprimer depuis dimanche sont effectivement là pour "faciliter l'entrée des travailleurs frontaliers au Luxembourg lors des contrôles aux frontières". Ce certificat attestant la relation de travail avec le salarié dans le cadre de la situation Covid-19, mais rien ne filtre sur les amoureux transfrontaliers qui devraient visiblement être soumis aux restrictions imposées aux frontières. Et comme le Premier ministre Xavier Bettel l'a rappelé, encore ce mercredi soir: "Il faut rester chez soi..."

"En cas de contrôle à la frontière ou sur le chemin, nous ne savons même pas si nous pouvons envisager de nous établir temporairement l'un chez l'autre", s'interroge encore un de nos contacts qui cherchent des solutions. "Nous essayons de nous renseigner en téléphonant a la police qui n'en sait visiblement pas plus que nous, et pour les prochains jours nous sommes dans l'expectative de jours meilleurs. En espérant pouvoir se voir"...

(fl/L'essentiel)