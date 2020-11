Le plein de sans plomb 98 sera plus cher dès samedi

Le prix des carburants est clairement orienté à la hausse, actuellement au Luxembourg. Alors que le litre de diesel a augmenté de 2,2 centimes ce vendredi, une nouvelle hausse va intervenir samedi, pour le sans plomb 98. Le litre de ce carburant sera vendu 1,5 centime de plus et s'établira à 1,149 euro, soit son niveau le plus élevé, depuis le 16 octobre dernier.

Aucun changement n'interviendra, en revanche, pour le sans plomb 95 et le diesel. Le premier continuera à s'afficher à 1,060 euro/litre, samedi, et le second sera toujours proposé à 0,975 euro/litre.

(L'essentiel)