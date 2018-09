«Défendre le Luxembourg au pays de la tequila»

Thomas Begbie est né pour préparer des cocktails. Le Luxembourgeois d'origine écossaise «a passé son temps à aider en salle, au bar ou à la plonge durant son enfance». Le voir triompher aujourd'hui dans un concours de barmans n'a donc rien de surprenant.

La recette de Thomas



Coral & Coast:



. 45 ml de tequila Patrón Silver

. 30 ml de shrub ananas/sherry (fait maison)

. 5 ml de Buff

. 15 ml de Martini Bitter

. 1 goutte de teinture de habanero (faite maison)



Mettez tous les ingrédients dans un shaker, secouez et versez le mélange obtenu dans un verre vintage rempli de glaçons et dont le bord est recouvert d’un mélange de sel et d’épices. Garnissez de fruits séchés et caramélisés.







Le jeune homme de 28 ans sera en effet l'heureux représentant du Luxembourg à la finale internationale du concours de cocktails Patrón Perfectionists, au Mexique, en janvier 2019. Une place obtenue après son triomphe à Anvers, mercredi, lors de l'épreuve belgo-luxembourgeoise, où son cocktail « Coral & Coast », qui combine la sécheresse de l’Amérique du Sud à l'humidité européenne, a fait mouche.

«Tout le monde peut suivre une recette»

«Ce voyage sera une immersion totale dans le pays de la tequila. Je suis ravi de défendre le Luxembourg et la Belgique». S'il espère «avoir quelques heures de libre pour visiter», Thomas compte surtout profiter de l'aventure pour gagner en expérience. Gérant de bar à l'Octans, dans la capitale, il s'est déjà fait un joli petit nom dans le milieu.

«J'adore faire des bons cocktails avec des bons produits, la créativité également et le contact avec la clientèle. Le côté business et la gestion sont tout aussi intéressants».

Quant à ses petits secrets de professionnel, le jeune homme ne les dévoilera pas tous. «En fait, tout le monde est capable de suivre une recette. Mais comme en cuisine, il ne suffit pas de lire un livre pour être cuisinier. Sachez quand même qu'un barman qui "shake" fortement durant au moins dix secondes dispose de bonnes bases». À bon entendeur!

(Thomas Holzer/L'essentiel)