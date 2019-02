5 millions d'euros et un fonds pour aider l'Afrique

Le Fida, agence de l'ONU spécialiste de l'aide aux petits agriculteurs des pays en développement, a annoncé vendredi le lancement d'un fonds d'impact de 50 millions d'euros, destiné à attirer les investissements privés dans les PME rurales et la petite agriculture, notamment en Afrique. Cette mesure, destinée à stimuler les investissements dans les zones rurales, doit permettre de lutter contre la faim et la pauvreté tout en créant des emplois pour des millions de jeunes dans des zones où ils sont tentés par l'émigration.

Ce fonds qui doit «permettre de mobiliser 200 millions d'euros», sera géré «par des opérateurs privés» et basé au Luxembourg, a indiqué la directrice de la production durable et des marchés du Fida, Thouraya Triki. «Nous lançons ce fonds innovant sur un concept de partenariat public-privé», a-t-elle dit, car «les petites infrastructures agricoles manquent de financement».

Le Luxembourg apporte 5 millions

Sur les 50 millions d'euros initiaux, 5 millions d'euros sont apportés par le Luxembourg, quelque 40 millions par l'Union européenne et les 79 pays ACP (Afrique, Caraïbes et Pacifique), et 4,5 millions d'euros par l'Alliance pour une Révolution verte en Afrique (AGRA), organisation financée par la Fondation Rockefeller et la Fondation Bill et Melinda Gates. Le fonds sera géré par Bamboo Capital Partners basé au Luxembourg et Injaro Investment, siégeant en Afrique de l'Ouest.

Le fonds pourra réaliser des financement indirects à hauteur de 25 à 50 000 euros aussi bien en amont de la chaîne agroalimentaire, c'est-à-dire l'agriculture, qu'en aval, la transformation. La première «clôture de fonds est prévue à la mi-octobre, nous espérons arriver à 100 millions d'euros».

(L'essentiel/afp)