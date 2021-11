Moins de tuning et plus de concessionnaires

«Ce n’est plus le même charme. Là, on va dans les garages et c’est pareil», se lamentait dimanche, Mathias, 22 ans, d’Audun-le-Roman, dans les allées de l’International Motor Show à Luxexpo The Box. De vendredi à dimanche, près de 20 000 visiteurs - avec une jauge limitée à 6 000 en simultané - ont admiré les belles mécaniques exposées au Kirchberg. «Nous étrennons cette année un nouveau concept, moins "Racing", et cette connotation "Tuning", et plus axé sur les concessionnaires de luxe, avec un hall consacré aux marques», explique Jean-François Elst, chargé de communication de l’organisateur, Pole Position.

Un glissement qui ravit Patrick Briolotti, responsable du stand Alpine, pour qui l’événement ne s’en trouve que «plus qualitatif». Et si certains habitués ont cru apercevoir le fantôme de l’Auto Festival, pour Patrick Briolotti, l’optique est très différente: «On est ici pour simplement présenter le produit, et pas spécialement pour vendre des voitures».

Quoi qu'il en soit, les familles ont répondu présent en nombre pour cette 23e levée, comme Jean-Baptiste et Alexandra venus de la capitale avec Lorenzo (10 ans) et Mélia (4 ans), ainsi que la grand-mère, Sylvie. «Entre modèles sportifs, voitures télécommandées, motos et les divers shows proposés, chacun y a trouvé son compte», opine le papa. «Trop cool», confirme d'ailleurs Mahé, 7 ans, de Hettange-Grande, même si «18 euros l’entrée, c’est un peu excessif», déplore Nadine, de Hautcharage.

(Jean-François Colin/L'essentiel)