Le Luxembourg passe le cap des 600 000 habitants

Le Grand-Duché ne cesse de grandir. Le pays comptait, au 1er janvier dernier, 602 005 habitants, franchissant pour la première fois la barre des 600 000 âmes, selon des chiffres publiés jeudi matin par le Statec. La population a ainsi grandi de 11 338 personnes en un an.

Une évolution qui tient majoritairement à l'immigration, précise l’institut statistique. Ainsi, avec 13 831 habitants qui ont quitté le pays et 24 379 qui y sont arrivés, l’année 2017 s’est terminée sur un solde migratoire positif de 10 548 personnes. Les Français, avec 18,6% des arrivés sont les plus nombreux, devant les Italiens (9,9%) et les Portugais (8,4%).

Proportion de Luxembourgeois et d'étrangers

La proportion d’étrangers s’élève désormais à 47,9% de la population globale. Les Portugais, même s’ils arrivent moins nombreux qu’avant, constituent toujours la première communauté étrangère du pays (16% de la population), devant les Français (7,6%), les Italiens (3,4%) et les Allemands (2,2%).

Population selon nationalités

L’âge moyen de la population est de 40,1 ans pour les femmes et 38,6 ans pour les hommes, mais les étrangers sont plus jeunes. Les étrangères ont ainsi en moyenne 37 ans (42,8 ans pour les Luxembourgeoises), les étrangers sont âgés de 36,9 ans (40,3 ans pour les Luxembourgeois).

Quel aménagement du territoire?

La population du Luxembourg devrait donc continuer à augmenter sensiblement dans les prochaines années, avec environ 14 000 habitants en plus par an (et 10 000 emplois). De quoi soulever des interrogations sur l’organisation du pays. Sujet qui a fait l’objet d’un long débat, mercredi, à la Chambre des députés. Sans «politique d’aménagement du territoire digne de ce nom, on va aller dans le mur», a ainsi souligné François Bausch, ministre du Développement durable.

Le CSV, par la voix de son ancien ministre de l’Intérieur, Michel Wolter, a plaidé pour «encadrer et diriger la croissance du pays». Le gouvernement, et une large majorité des députés, misent sur un aménagement avec trois axes de développement: la capitale et ses alentours, le Nordstad et l’agglomération du sud, autour d’Esch-sur-Alzette, avec plusieurs Centres de développement et d’attractions (CDA). Reste à savoir quand et comment ce scénario sera mis en œuvre. Un sacré dossier pour le prochain gouvernement.



(JW/L'essentiel)