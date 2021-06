Les Francos, de bonne augure pour la suite

«Et je coupe le son! Moien! Et je remets le son!». On peut toujours compter sur Philippe Katerine et son «Louxor j'adore» pour mettre l'ambiance. Le public présent, dimanche au parc du Galgenberg ne se faisait pas prier pour répondre aux propositions décalées, drôles et poétique de l'artiste français. «Remettre un micro, on ne sait plus faire. Nous sommes tous des éternels débutants. Vous aussi, d'ailleurs», envoyait-il, entre autres interventions surréalistes irrésistibles.

L'après-midi avait débuté aux rythmes du Luxembourgeois Chaild et de son electropop sensuelle, qui offrait deux chansons en Italien. Chez P.R2B, qui faisait montre d'une énorme énergie avec sa pop synthétique teintée de hip-hop et de jazz, l'émotion était également palpable: «Vous ne pouvez pas imaginer ce que ça fait, je suis en PLS là». Du côté du duo Terrenoire, composé de Théo et Raphaël, deux frères aux Terres rouges, l'envie était là, malgré quelques petits soucis techniques.

Peu à peu, les restrictions s’allègent et la silhouette du monde musical d’avant commence à se redessiner. Il faudra encore être patient avant de retrouver la liesse populaire, mais ce redémarrage et cette première édition des Francos sont de bon augure pour la suite.

(Cédric Botzung/ L'essentiel)