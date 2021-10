Le chômage quasi à son niveau d'avant-​​crise

Le chômage continue sa décrue et est presque descendu à son niveau d'avant-crise, avec un taux de 5,5%. Le nombre de demandeurs d'emploi au 30 septembre s'élève à 15 641, soit 482 personnes de moins qu'un mois plus tôt, et 2 234 sur un an, soit une baisse annuelle de 12,5%.

Mais un phénomène continue d'inquiéter: le chômage de longue durée. Celui-ci «ne cesse de prendre de l'ampleur, selon le communiqué transmis mercredi matin, par l'Adem. Désormais, plus de la moitié des chômeurs (52%) sont inscrits depuis douze mois ou plus, soit 8 119 chômeurs longue durée.

Plus de 10 000 postes à pourvoir

Le mois dernier, 2 805 résidents se sont inscrits au chômage, 185 personnes de moins qu'en septembre 2020. Dans le même temps, les employeurs ont déclaré 4 299 postes vacants à l'Adem, 38,1% de plus qu'un an plus tôt. Le nombre de postes disponibles s'établit donc à présent à 10 708 (+60,1% sur un an).

Certains secteurs recherchent donc des candidats à l'emploi. C'est notamment le cas de la comptabilité et de l'audit, qui ont besoin de 1 576 employés, de la branche de la construction et de l'artisanat, qui a 1 489 emplois à offrir, des technologies de l'information et de la communication (956), du secteur bancaire et financier (772) et de l'horeca (748).

(jw/L'essentiel)