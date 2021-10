Les deux conducteurs étaient ivres

Il était aux alentours de 1h40 samedi matin quand un automobiliste a grillé le feu rouge à l’angle de l’avenue Monterrey et du boulevard Joseph II dans la capitale. Il est alors entré en collision avec une autre voiture. L’alcootest du conducteur fautif s’est révélé positif… tout comme celui de l’autre automobiliste. Tous deux se sont vu retirer leur permis de conduire.

Un peu plus tôt, vers 23h, une patrouille de police a croisé la route d’un véhicule qui roulait trop vite, à Munsbach. Le chauffeur a d’abord tenté de s’enfuir avant de finalement se laisser contrôler. Le test d’alcoolémie s’est révélé positif. Il a perdu son permis. Même chose une heure plus tard pour un automobiliste qui circulait rue de Luxembourg à Esch-sur-Alzette. Il a heurté deux véhicules en stationnement avant de percuter un panneau de signalisation et de tamponner une autre voiture.

Un peu plus tard, vers 2h, une patrouille de police a intercepté une voiture qui roulait à vive allure sur l’A4. Le conducteur conduisait en état d’ivresse. Son permis lui a aussi été retiré.

(L'essentiel)