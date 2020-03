«La maladie est différente d'un jour à l'autre»

«Quand mon amie a appris qu'elle était atteinte lundi dernier, il y a eu des pleurs, ce furent des moments difficiles», confie Christophe Biraud, de Frisange. Lui et sa compagne ont tous les deux contracté le coronavirus. «Après son diagnostic, je n'étais pas surpris de l'avoir aussi. D'autant que j'avais déjà des symptômes».

Une fièvre qui flirte avec les 39 sans jamais les atteindre, et «un blocage au niveau respiratoire», le Français a eu les signes les plus évocateurs de la maladie. À la lumière des témoignages parus au fil des semaines, d'autres affections ont pris un tout autre sens... «Elle a perdu le goût et l'odorat dès le début, moi j'ai eu des maux de tête et des diarrhées. Tout était lié en fait».

Désormais confiné avec sa compagne, l'homme de 48 ans se dit «qu'il a de la chance dans son malheur. Nous ne sommes jamais mal en même temps, on peut donc se soutenir». Car la maladie, «comparable à une grosse grippe», évolue de manière bien aléatoire.

«Nous sommes très bien suivis au Luxembourg»

«C'est différent d'un jour à l'autre. Je peux être bien pendant 2 heures avant d'être complètement cassé les 5 heures suivantes», explique le responsable informatique, qui a tenu à continuer à travailler depuis la maison. «En cette période, les réseaux ont besoin d'être renforcés, alors je suis présent, mais à mon rythme...».

Testé au Luxembourg où il habite, Christophe se félicite de la rapidité du diagnostic, mais également du suivi médical. «Le médecin m'a appelé pour me dire que j'étais positif, puis il a pris des nouvelles deux jours après. Le ministère de la Santé nous a également contactés. Nous sommes très bien suivis au Luxembourg, même s'il n'y a pas grand-chose à faire».

En l'absence de traitement, Christophe et sa compagne n'ont d'autre choix que de patienter. «Sur le plan médical, c'est repos, paracétamol et boissons chaudes. Début avril, nous referons un point avec le médecin pour voir comment on se sent». L'angoisse d'éventuelles complications a été bien présente, surtout au début de la maladie. «Au début on a peur, mais c'est censé aller mieux... Je sais que j'ai une bonne étoile», positive Christophe.

