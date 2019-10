Des accidents ont semé le chaos sur les routes

Les automobilistes perdaient patience mardi sur les autoroutes du Luxembourg, où la situation était pire que d'habitude sur l'A3, l'A4 et l'A7, comme l'a indiqué l'ACL à L'essentiel. Sur l'A3, une collision survenue vers 7h un peu après Livange, en direction de Luxembourg, a provoqué un chaos. Cinq voitures étaient impliquées et elles bloquaient la voie de gauche, selon l'ACL. Cette accident a fait un blessé, selon les secouristes. Les véhicules impliqués ont été dégagés peu après 8h30 et le trafic a pu reprendre peu à peu.

Sur l'A4, un accident vers 7h20 au niveau de la jonction avec l'A13, juste avant Foetz, a perturbé la circulation, déjà habituellement très ralentie à cet horaire. Les voies de circulation ont été dégagées vers 8h, pour un retour à la normale un peu plus tard.

Enfin, d'importants ralentissements ont été signalés sur l'A7, à partir de la jonction Grunewald. Mais l'ACL n'a pu expliquer cette situation pire que d'ordinaire. Cela s'était en grande partie résorbé vers 9h15.

(L'essentiel)