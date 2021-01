Les joueurs ne se sont partagé «que» 58,8 millions

L'année 2020 avait pourtant magistralement débuté: le 24 janvier, un joueur avait remporté 28 millions d'euros à l'EuroMillions, troisième plus gros gain dans le pays. De bon augure pour la suite. C'était sans compter la vague de coronavirus qui a déferlé sur le monde. La Loterie nationale a ainsi clôturé l'année avec un chiffre d'affaires en recul de 3,5% à 107,1 millions d'euros. Le revenu brut de jeu (revenus après redistribution des gains) s'élève à 48,8 millions d'euros (contre 49,5 millions en 2019, soit une baisse de 1,6%).

Les joueurs se sont partagé 1,2 million d'euros de moins: 58,8 contre 61 millions en 2019, (soit une baisse de 5,5%). Les jeux ont été affectés différemment par la crise. EuroMillions a vu ses ventes plonger au deuxième trimestre, pertes qui ont été partiellement compensées dans la deuxième moitié de l'année grâce, note la Loterie nationale, «à l'engouement des joueurs suscité par trois super jackpots et à un cycle exceptionnel qui a emmené la cagnotte jusqu’au montant historique de 200 millions d’euros». Une somme qui fait forcément rêver en ces temps de crise. Les ventes du jeu n'auront diminué que de 1,8%. Presque une performance pour cette année difficile.

Dégringolade du Zubito Lotto

Le Lotto a «prouvé une fois de plus sa stabilité et la fidélité de sa communauté de joueurs» et a vu ses ventes progresser de près de 4% grâce à la hausse du prix du jeu qui a stimulé la progression de son jackpot jusqu'à 45 millions d'euros, début décembre.

Après plusieurs années de croissance, les ventes de «Rubbel» ont reculé de plus de 5%, tout de même sauvées par le nouveau Piccobello Xtrême, le succès de la famille «X the Cash» et le doublement des ventes de tickets à gratter en ligne. Une petite baisse comparée à la dégringolade du Zubito Lotto: fortement affecté par la fermeture du secteur de l'horeca, principal canal de distribution, il a vu ses ventes s'effondrer de 35%.

Les paris sportifs en hausse

De leurs côtés, les paris hippiques et sportifs, fortement impactés par le bouleversement du calendrier des courses et des événements sportifs, ne s'en sortent pas si mal: les ventes Oddset progressent de 6% et celles du PMU ne reculent que de 2,5%.

À noter que confinement et restrictions obligent, le site loterie.lu a enregistré une hausse de sa fréquentation, avec une augmentation de 23% des inscriptions.

(mc/L'essentiel)