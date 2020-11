«Personne ne doit dormir dehors à Luxembourg»

Même si le nombre de sans-abri varie d’une saison à l’autre à Luxembourg-Ville, la «Wanteraktioun» est un des indicateurs les plus importants pour les services de la commune. «Nous avons une capacité de 200 personnes qui n’est jamais totalement pleine», nous a détaillé l'échevin de l'Action sociale Maurice Bauer, «mais elle est quand même bien remplie. Cela donne déjà une bonne idée de combien de gens on parle. On n'a jamais fait de recensement précis, mais on veut offrir des possibilités à ces gens-là».

«Les sans-abri sont aujourd’hui, et tous les ans déjà, les premières victimes de la dégradation des conditions météorologiques», rappelle Maurice Bauer. «Lors de cette année 2020, la situation est encore pire, car avec la crise du Covid-19, leur vie est devenue plus difficile. Pendant la journée, nous leur proposons des endroits où ils peuvent se retrouver et pour la nuit, nous avons deux foyers».

Maurice Bauer, échevin de l'Action sociale à Luxembourg-Ville

Sans oublier la «Wanteraktioun», où ils peuvent rester pendant la nuit pour mieux survivre à cette situation difficile. «17 Street Workers sont à leur disposition et ils sillonnent la ville en sachant exactement où ils se trouvent», souligne Maurice Bauer. «Ils les accompagnent pour leur faire des offres. Car un des principes, c’est l’acceptation de leur situation. Il ne nous appartient pas de leur imposer quelque chose, mais on doit leur faire des offres. Et ensuite, ce sont à eux de nous dire ce qu’ils veulent faire. La Ville de Luxembourg prend soin de tous ses citoyens. Avec toutes les structures qui sont offertes, personne ne doit passer la nuit dehors».

Être un sans-abri lors de cette période de Covid-19 est-il plus compliqué que par le passé dans la capitale? «C’est très difficile», reconnaît Maurice Bauer, «car lorsque l’on demande à tout le monde de rester à la maison, où les sans-abri peuvent-ils rester? C’est pourquoi notre offre est très importante pour qu’ils puissent passer la journée dans de bonnes conditions sanitaires. Nous avons veillé à ce qu’ils aient accès à toutes les mesures de protection (masques, gel,…) et notre service Street Work essaie maintenant d’avoir des approches personnalisées pour apporter des réponses à cette situation qui est plus difficile pour les sans-abri».

(Frédéric Lambert/L'essentiel)