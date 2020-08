La police va tenir les motards à l'œil tout l'été

La police grand-ducale en a bien conscience: la hausse des températures, en été, pousse parfois les motards à faire tout et n'importe quoi, au détriment de la sécurité de chacun. Comme on a pu le constater, dimanche soir, au Kirchberg à Luxembourg, le comportement des motards ou de leurs passagers n'est pas toujours adapté et cela pourrait provoquer de graves accidents.

Du 20 juin au 19 juillet 2020, 2 600 contrôles ont été effectués auprès des motards au Luxembourg, a annoncé, ce mecredi 5 août, la police grand-ducale. Ces nombreux contrôles se sont déroulés dans le cadre d'une large campagne nationale et ils ont permis de sanctionner plus de 600 infractions lors de la première moitié de la saison estivale. Personne n'a été épargné: autant les motards du pays que ceux venant de l'étranger pour profiter des superbes routes du Grand-Duché.

La police ne compte rien lâcher

Car la police grand-ducale le rappelle, et plutôt deux fois qu'une: les motards sont des usagers de la route particulièrement vulnérables, car ils sont relativement protégés par des mesures de protection lors de la conduite. On ose espérer que cette recommandation sera entendue par cette passagère dont la robe n'était pas du tout suffisante pour se trouver à l'arrière d'une moto.

Lors du mois écoulé, sur un total de 600 infractions, la police a pu constater 85 excès de vitesse et 50 manœuvres de dépassement jugées dangereuses dans les embouteillages. 30 contrôles ont abouti à une contravention, car le casque des motards n'était pas homologué et à plus de 100 reprises, des problèmes d'éclairage ont pu être constatés sur les motos. Le pots d'échappement n'ont pas échappé, non plus à la vigilance de la police qui a remarqué, 80 fois, que le volume maximal autorisé était dépassé. Enfin, lors de 72 contrôles, il a pu être constaté que l'équipement nécessaire de sécurité, comme un chasuble jaune, ne se trouvait pas sur la moto. Les contrôles vont se poursuivre durant l'été, a encore souligné la police grand-ducale.

