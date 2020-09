Un motard chute et se blesse grièvement

Un motard a été blessé grièvement, ce samedi après-midi et les faits se sont produits peu avant 14h à l'est du Luxembourg, selon le bulletin du Corps Grand-Ducal Incendie et Secours (CGDIS).

L'accident, qualifié de «grave» par le CGDIS, impliquant une moto, a eu lieu sur la route CR118 entre Christnach et Consdorf.

Une personne a été blessée lors d'une chute et les services de secours de Larochette et de Waldbillig sont intervenus sur les lieux pour porter secours à l'infortuné.

(fl/L'essentiel )