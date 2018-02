Ils proposent de vendre un bien plus vite, au bon prix

«Dans un marché certes dynamique, mais petit, il y a beaucoup d’agences immobilières, avec des bonnes, mais aussi de moins rigoureuses. Et chez les propriétaires-vendeurs, il y a souvent la reconnaissance de la valeur ajoutée du métier d’agent immobilier, mais il est difficile d’en trouver un de confiance, alors qu’on place de grandes attentes en lui», expose Marc Neuen, cofondateur de Homexperts.lu avec Laurent Rouach.



Le portail de mise en relation entre propriétaires de biens à vendre et agences immobilières sélectionne ainsi les agences obtenant les meilleurs scores à la certification «The Broker Certificate». «On se limite à une dizaine pour le lancement et on ne prévoit pas de dépasser à terme la quarantaine de partenaires», poursuit Marc Neuen.





Fourchette de prix

Autre service du portail, la fixation du prix de vente du logement. Après visite et relevés des informations par Homexperts, trois agences fournissent une fourchette de prix. «Un prix réaliste et objectif est alors fixé avec le client, qui doit permettre de vendre dans un délai raisonnable». L’agence retenue pour mettre le bien sur le marché a un sous-mandat de trois mois, et un deuxième sous-mandat peut ensuite être confié. La commission, de 3% du prix de vente, est ensuite partagée entre l’agence et le portail.



Après une mise de lancement de 800 000 euros, la rentabilité est attendue d’ici un an et demi, avec une vingtaine de mandats par mois.



(Mathieu Vacon /L’essentiel)