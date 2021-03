Un fugitif, voleur de voitures, arrêté en Géorgie

Figurant dans la liste des fugitifs les plus recherchés d'Europe, Davit Kuzmyn vient d'être arrêté par la police en Géorgie, selon une information communiqué par le parquet de Luxembourg lundi. L'homme est lié à une vaste série de vols de voitures au Luxembourg à la fin de l'année 2019. Il faisait l'objet d'un mandat d'arrêt international émis par un juge au Grand-Duché et son arrestation a été permise grâce à la collaboration entre les autorités luxembourgeoises et géorgiennes.

Davit Kuzmyn est un Ukrainien de 48 ans, qui serait le membre d'une large organisation criminelle et utilisait plusieurs noms d'emprunt. Plusieurs de ses complices présumés ont été arrêtés et sont emprisonnés au Grand-Duché, et d'autres sont en fuite.

«La procédure d'extradition est en cours», précise le parquet.

(nc/L'essentiel)