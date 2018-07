«Payer des formations plutôt que le chômage»

Une chaîne de salons de coiffure et de beauté, un fabricant de meuble, un imprimeur, un installateur sanitaire chauffagiste et un spécialiste en constructions métalliques. Cinq entreprises issues de l'artisanat, représentant quelque 550 salariés, ont voulu prendre part au projet pilote Digital Skills Bridge, qui doit aider les travailleurs à s'adapter aux changements technologiques.

«La révolution, on la voit partout, même dans les métiers de la coiffure, ça peut nous aider énormément», affirme Laura Ferber, gérante de la chaîne de salons de coiffure et de beauté Ferber, très attachée à la formation continue. «En 2017, nos 165 collaborateurs ont suivi en tout 4 153 h de formation. C'est nécessaire, on n'est pas seulement coiffeurs, on réalise pleins de choses différentes». Dans le cadre de Digital Skills Bridge, «on a trois projets: une application de diagnostic qui renforce la professionnalisation du conseil beauté, une automatisation du service pour les mariées avec les "beauty squad", qui les coiffent à domicile, et un tableau de bord pour mieux piloter l'entreprise et former nos managers pour gérer nos salons».

Professionnalisation et adaptation des équipes sont les maîtres-mots de la participation pour les cinq entreprises artisanales participantes. Ainsi, Michel Reckinger, de l'installateur sanitaire et chauffagiste Reckinger, indique que «les profils des monteurs et dépanneurs de l'entreprise ne correspondent que partiellement» aux exigences technologiques actuelles. «Ils doivent avoir des compétences beaucoup plus larges pour les nouvelles technologies, notamment dans le domaine du chauffage», pointe le patron.

Tous les secteurs de l'économie

La révolution numérique pose les mêmes problèmes et défis à l'Imprimerie centrale, chez le fabricant de meubles Modulor ou à Luxforges. C'est ce qui les a poussés à participer au projet pilote Digital Skills Bridge, sur lequel la secrétaire d'État à l'Économie, Francine Closener, et le ministre du Travail, Nicolas Schmit (tous deux LSAP) ont fait le point ce jeudi matin à la Hair' Academy de Farber. Pour Nicolas Schmit, «le changement peut être extrêmement rapide et radical, dans certains secteurs». «On n'a pas moyen, et pas envie, d'arrêter la digitalisation, il faut être actif pour profiter de ses possibilités. On peut aider la transition vers le digital» en faisant de la formation continue plutôt qu'en payant le chômage à des salariés qui n'ont pas eu la possibilité de s'adapter, pointe Francine Closener.

La phase pilote du projet doit durer environ une année, pour un budget de quelque 12 millions d'euros. En plus des cinq entreprises de l'artisanat, 11 autres sociétés y participent. «Il y a quatre banques, deux assurances, trois grands acteurs industriels. On a pu toucher tous les secteurs de l'économie», explique Nico Binsfeld, de l'Adem, coordinateur de Digital Skills Bridge. Quant aux formateurs, «on est en train d'identifier les organismes. On va travailler avec des acteurs locaux, chambres professionnelles et centres de compétences, mais on va aussi faire appel à des grandes sociétés internationales. Il y a souvent des machines à acheter, par exemple des robots pour faire de la soudure, et ce sont alors les fournisseurs qui font la formation».

(JW/L'essentiel)