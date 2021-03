En attendant les terrasses, des repas improvisés

«C'est mieux de se voir sur une terrasse où il y a des règles que dans un parc où il n'y en a pas». Le Premier ministre Xavier Bettel a tranché. Le 7 avril, les terrasses des bars et restaurants devraient rouvrir. De quoi mettre fin à une nouvelle tendance en ville. Vers midi, de la place d'Armes, au Grund, en passant par le parc de la Kinnekswiss, c'était pique-nique. Entre amis ou collègues, sur le coin d'une jardinière, un muret, debout ou même par terre. Et le week-end, les distanciations en prenaient un coup. La chasse aux bancs était ouverte.

«Là on se retrouve à je ne sais combien à manger dans l'espace public. Avec les travaux en plus, ce n'est pas très agréable», lançait Alexia, installée sur un banc de la place d'Armes, avec sa fille. «C'est ridicule, encore un peu et on va manger par terre», dénonçait un groupe de collègues travaillant dans la finance. «On est aussi collés que si on mangeait en terrasse», abondaient Romain et Noham. Habituées des «rebords de fenêtres», Élise et Sofia se félicitaient juste d'avoir trouvé un banc.

Certains étaient prêts à des efforts pour un repas à table. «Même à faire des tests, on a tous envie d'être en terrasse. Voir des gens c'est bon pour le moral», lançait Lina, 18 ans, dans la file d'attente d'un food-truck. «Je pourrais me faire vacciner pour ça», souriait Florian, en pause déjeuner avec ses collègues. D'autres comme Olga et Pavlos se voulaient plus prudents. «Au moins, les bancs limitent les places. Nous avons mis dix minutes à en trouver un. Avec les terrasses, il y aura plus de monde».

(Noémie Koppe et Nicolas Martin/L'essentiel)