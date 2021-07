Un taux de réussite de 76% au bac au Luxembourg

Les 3 344 candidats aux examens de fin d'études secondaires n'ont pas flanché, malgré la crise sanitaire. Plus des trois quarts d'entre eux (76%) ont obtenu leur bac, un chiffre très légèrement inférieur à la moyenne des dix années précédentes (78% de 2011 à 2020). Dans le secondaire classique, ils affichent une réussite stable, à 85% et dans le secondaire général, les résultats sont en baisse, à 69%. Ce dernier chiffre fera «l'objet d'une analyse détaillée», observe le ministère de l'Éducation nationale dans un communiqué lundi soir.

En tout, 2 557 élèves ont donc décroché leur bac. C'est toutefois un recul par rapport à 2020, année «exceptionnelle» lors de laquelle 83% des candidats avaient réussi leurs examens. Les questions avaient été limitées à la matière enseignée avant le confinement. En 2019, le taux de réussite s'élevait à 78%.

Les filles cartonnent dans le classique

Dans ceux qui ont raté la session d'été, 14% ont fait l'objet d'un ajournement et pourront retenter leur chance à l'automne, et 9% ont essuyé un refus et devront refaire l'année. «L’école luxembourgeoise a su faire face à la crise sanitaire et la plupart des élèves ont surmonté les difficultés qu’ils ont traversées entre mises à l’écart, quarantaines, limitations des contacts sociaux et restrictions des activités de détente», félicite le ministre de l'Éducation nationale Claude Meisch, cité dans le communiqué.

Le ministère note aussi l'écart important entre filles et garçons dans le classique. Ainsi, elles affichent une réussite de 88% alors que les garçons ne sont «que» 81% à obtenir leur bac. Dans l'enseignement général, le taux de réussite est le même entre filles et garçons, alors qu'en 2020, un écart de 4 points en faveur des filles avait été constaté. Enfin, 169 élèves ont décroché une mention «excellent», 149 dans le classique et 20 dans le général. En 2020, 166 mentions «excellent» avaient été décernées et en 2019, 114.

(jw/L'essentiel)