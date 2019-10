Tuntange a lancé le frigo antigaspillage

«Donner une deuxième chance aux restes de repas», c’est l’objectif du projet pilote «Frigo antigaspillage», présenté, ce vendredi matin, à Tuntange, dans l’ouest rural du Grand-Duché. Une initiative lancée par l’auberge de jeunesse de Hollenfels et soutenue par le ministère de l’Agriculture et l’administration communale Helperknapp.

«Depuis le 2 septembre, nous avons placé 512 plats dans notre frigo antigaspillage en libre service», affirme Stéphane Mossay, initiateur du projet et gérant de l’auberge de jeunesse de Hollenfels. «Seulement 7 plats ont été jetés et seulement 8 personnes n’ont pas payé les 3 euros par plat. Certains ont mis plus d’argent dans notre petite caisse, nous sommes donc en équilibre financièrement. Le but n’est pas de gagner de l’argent, mais nous ne voulons pas non plus en perdre».

Et dans les grandes villes?

Chiffré à près de 24 000 euros, le projet pilote «Frigo antigaspillage» de Tuntange est d’ores et déjà un succès dans cette région rurale du Grand-duché. «Dans nos cuisines, l’an dernier, nous avons produit 80 000 repas», poursuit Stéphane Mossay. «Au total, nous avons eu 20 tonnes de déchets alimentaires. C’est trop. J’en ai eu assez et on a lancé l’idée du frigo pour réduire tout ça. Depuis septembre, grâce au reconditionnement, on a évité de jeter 300 kg de nourriture. Si on réduit nos déchets de 2 tonnes par an, ce sera magnifique!».

Ce projet de frigo en libre-service avec des plats variés (bouchée à la reine, sparre-ribs, poisson, poulet) proposés à 3 euros, avec des produits locaux de saison, va s’étendre au Luxembourg. «Ici à Tuntange, les gens sont très honnêtes et jouent le jeu avec nous», souligne Stéphane Mossay. «Je ne suis pas convaincu que cela puisse fonctionner partout à cause de la casse et des vols. Nous sommes dans une petite commune où il fait bon vivre. Pour des grandes villes comme Luxembourg ou Esch, il faudrait certainement adapter le projet avec d’autres systèmes de paiement ou de sécurité».

(Frédéric Lambert/L'essentiel)